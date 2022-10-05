Российских кафиров специально учат расстреливать гражданские автомобили: рассказ очевидца

Оказывается, русских воинов учат этому на военных полигонах.

Историей об этом в Сети поделился россиянин, которого едва не расстреляли свои.

Мужчина на авто именно подъезжал к городу Вольск, где расположен военный полигон, когда из-за поворота из кустов неожиданно выскочили люди в военной форме и направили оружие в сторону ехавших по дороге автомобилей.

"Направили и на меня. Я, если честно, немного растерялся от такой неожиданности. Думал, что уже украинская армия и до нас добралась, и чуть не съехал с дороги прямо на них. Как понял потом, они тренируются и выбегают вдоль проезжей". части на каждый автомобиль, направляют оружие", – рассказал россиянин.

Он добавил, что звонил по телефону на "горячую" линию 112 по поводу того, что российские воины пугают людей. Затем ему перезвонили из полиции и сказали, что "все нормы".

Когда россиянин возвращался назад, последовала аналогичная ситуация. Военные выбегали из кустов и "атаковали" автомобили. Они объяснили, что у них такой приказ.

Напомним, российские войска 30 сентября нанесли удар по автоколонну юго-восточнее города Запорожья, в результате чего погибли мирные жители.

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