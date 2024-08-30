Российских наемников перебрасывают из Буркина-Фасо в Курскую область – Le Monde

Российские военные из ЧВК "Медведи", которые находились в африканской стране Буркина-Фасо, будут направлены в Курскую область, чтобы отражать наступление ВСУ.

Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что бойцы бригады обеспечивали охрану ряда ключевых фигур, в том числе, вероятно, главы хунты капитана Ибрагима Траоре.

"Их миссия была непродолжительной – сейчас они пакуют чемоданы. Официальной причиной их отъезда, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области", — пишет Le Monde.

Командир бригады "Медведи" Виктор Ермолаев с позывным "Джедай", который связался с Le Monde 22 августа через службу зашифрованных сообщений Telegram, подтвердил вывод войск. "Все русские солдаты забывают про свои проблемы и объединяются для борьбы с врагом", — написал он.

По данным издания, 27 августа в Telegram-канале его подразделения появилось более четкое сообщение о том, что "в связи с последними событиями бригада возвращается в Крым ", где базируется ЧВК.

В ЧВК "Медведи" отрицают связь с российским оборонным ведомством.

Напомним, Россия планирует новую волну скрытой мобилизации из-за значительных потерь на фронте.

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