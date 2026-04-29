Российских пропагандистов "разорвало" от заявления Чарльза III об Украине: его обзывают "сатанистом"

Россияне набросились на короля Чарльза III / © Associated Press

После того, как король Великобритании Чарльз III сделал в американском Конгрессе заявление о необходимости поддержки Украины, российских пропагандистов «разорвало». Короля Чарльза сразу же начали поливать грязью на федеральных каналах и обзывать его «сатанистом».

Об этом пишет Express.

Российских пропагандистов «рвет» от заявления Чарльза III

Российские пропагандисты начали атаковать короля Чарльза III. Его уже назвали «сатанистом», который «хочет Третьей мировой». Пропагандистская машина извращала речь британского монарха чуть ли не в прямом эфире.

С экранов телевизоров российские пропагандисты рассказывают населению, что король Чарльз якобы призвал США готовиться к войне с Россией.

На самом деле, король вообще не упомянул Россию и россиян в речи. В то же время он призвал поддерживать Украину для обеспечения мира.

В речи перед Конгрессом Чарльз сказал, что Америка и Великобритания стояли «свыше века бок о бок, в течение двух мировых войн, Холодной войны, Афганистана и моментов, определивших общую безопасность».

«Сегодня, Глава, такая же твердая решительность нужна для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и продолжительный мир», — заключил Чарльз.

Российские СМИ, транслировавшие повтор, расценили это как призыв к Третьей мировой войне, то есть к войне Запада с РФ. Любимая газета Путина «Комсомольская правда» сообщила читателям, что «Чарльз призвал США готовиться к войне с Россией и активировать пятую статью НАТО».

А телеканал российского Минобороны «Звезда» опубликовал репортаж с заголовком: «Британский король призвал США готовиться к войне с Россией».

Пропутинский ультранационалистический телеканал «Царьград» поделился сценарием, по которому нужно продолжать войну в Украине, ведь Европа еще не готова воевать с Россией.

Военный корреспондент РФ Андрей Руденко обозвал короля Чарльза «сатанистом»: «Этот сатанист [Чарльз] призывает к подготовке к главной атаке».

На канале «Two Majors» британского монарха обозвали «костюмированным клоуном»:

«Костюмированный клоун, называя себя королем, даже испытал унижение от шарлатана Трампа (который, нарушая этикет, похлопал старика по плечу, как беднягу), чтобы потом умолять американскую элиту поддержать европейский военный альянс в войне против России».

Напомним, король Чарльз III во время своей речи в Конгрессе США сделал заявление об Украине. В частности, он отметил необходимость поддержки Украины.

Монарх заявил Конгрессу, что «непреклонность», которую американцы и британцы продемонстрировали «в течение двух мировых войн, Холодной войны и Афганистана», «необходима для защиты Украины».

Упоминание об Украине вызвало бурные аплодисменты многих в зале.

Речь короля расценили как тонкий сигнал администрации Дональда Трампа. Так, Чарльз бросил вызов политике президента Дональда Трампа.

