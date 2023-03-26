Российских школьников хотят заставить производить свечи и сетки для оккупантов без согласия родителей

В Ростовской области РФ предлагают привлекать школьников к производству окопных свечей и маскировочных сеток без согласия родителей. С такой инициативой выступила депутат от Коммунистической партии России Татьяна Иващенко.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

"Мы все-таки должны вернуться к той системе, когда родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента. Школа — тот институт, которому нужно доверять, и в своем патриотическом воспитании школа должна иметь право детей вовлекать в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей", — заявила депутат.

Так, она предложила использовать труд детей для нужд войны против Украины, например для изготовления окопных свечей и маскировочных сеток.

"Дети тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой", — добавила коммунистка.

Глава собрания Александр Ищенко поручил своему заместителю проработать поставленный вопрос.

Напомним, в России школьников заставили зиговать (видео).

Читайте также: