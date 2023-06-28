Российских школьников заставят заниматься "общественно-полезным трудом"

Российская Федерация все больше скатывается к традициям Советского Союза.

В среду, 28 июня, российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном "общественно-полезном труде" для школьников.

Об этом сообщает BBC.

Из законодательства РФ предлагают убрать положение, согласно которому для привлечения школьников к "общественно-полезному труду" требуется согласие родителей. Поправки к закону "Об образовании" предусматривают обязательность этого процесса с учетом "возрастных и психофизических особенностей".

Таким образом, Российская Федерация все больше скатывается к традициям Советского Союза, особенно по «воспитанию» школьников.

После вторжения РФ в Украину в российских школах ввели "Разговоры о важном" (аналог советского воспитательного часа и политинформации) и церемонию поднятия флага с исполнением государственного гимна.

В учебные программы также вскоре добавят рассказы о "специальной военной операции" — так российская пропаганда называет войну с Украиной. А с 1 сентября 2023 года в школы России вернется известный с советских времен курс начальной военной подготовки.

Напомним, учеников одной из школ Казани во время празднования 23 февраля заставляли петь "патриотические" песни о войне и поднимать руку вверх в жесте, напоминающем нацистское поздравление.

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