Российских студентов на флешмобе побуждали "зиговать" с криками "Вперед Россия"

Участники акции были одеты в белые куртки с буквой Z, которую уже называют "российской свастикой".

Студентов Казанского государственного университета собрали на странный флешмоб, во время которого они салютовали, выбрасывая вперед и вверх правую руку. Этот жест напоминает нацистское приветствие времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Insider, опубликовав видео с этого мероприятия.

Как видно на опубликованных кадрах, участники акции одеты в одинаковые белые куртки, на которых нанесена латинская буква Z – знак, которым обозначена российская военная техника на территории Украины. Этот знак уже называют "российской свастикой".

Во время этого удивительного флешмоба студентов побуждали поднимать вверх правую руку жестом, напоминающим так называемую "зигу" — нацистское приветствие. Во время "зигования" они выкрикивали "За мир" и "Вперед Россия".

Студентов Казанского госинститута согнали участвовать во флешмобе в поддержку российской армии в Украине. Участие было обязательным, отказаться можно было только с объяснительной, сообщили студенты.



Это не то что вы подумали. Или это. pic.twitter.com/hGQnhhttr8 — The Insider (@the_ins_ru) 9 марта 2022

"Студентов Казанского госинститута согнали участвовать во флешмобе в поддержку российской армии в Украине. Участие было обязательным, отказаться можно было только с объяснительной, сообщили студенты", — говорится в подписи к опубликованному видео.

Напомним, тактический знак Z, который оккупанты рисуют на военной технике, в России уже начали писать на гражданских авто и даже на дорожных знаках.

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