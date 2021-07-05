Российских туристов на Кубе массово отправляют на карантин из-за диагностированного COVID-19

Один россиянин имеет осложнения, его госпитализировали.

На Кубе прошли массовые случаи изоляции туристов из России, поскольку им после прилета диагностировали COVID-19. Сейчас более 150 россиян ожидает новых ПЦР-тестов в своих номерах.

Об этом сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, пишут росСМИ.

Как отмечается, речь идет о российских туристах с трех рейсов, прилетевших в страну в период от 30 июня по 2 июля. Сразу после прилета они сделали в аэропорту тесты на коронавирус и они показали, что лишь на первом из рейсов 133 человека имеют положительный результат на COVID-19. Повторный анализ подтвердил заболевания в 33 человек.

В последующие дни в гостиничных номерах изолировали еще около 130 человек. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в отеле-обсерваторе находится 14 россиян с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, одного мужчину госпитализировали с осложнениями в Гавану.

А вот сами россияне возмущены из-за этого. Они заявляют, что никто из них не болеет, они сдавали в РФ ПЦР-тесты перед вылетом и результаты были отрицательными. Также отмечается, что многие из них вакцинированы российским "Спутником" или имеют справки о наличии антител.

Как сообщалось, в городе Пушкино (Московская область) обустроили пункт вакцинации от коронавируса. В процессе ожидания из-за мужчины началась ссора, которая переросла в драку. Россиянин пытался вакцинироваться без очереди.

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