Российских туристов расстреляли во время поездки на сафари в Африке: что известно

Полиция / © Unsplash

Реклама

В Южно-Африканской Республике поездка в Национальный парк Крюгера закончилась нападением на русских туристов. В ночь на 5 ноября на трассе N4 вооруженные грабители убили мужчину и ранили его жену.

Об этом сообщает Briefly.

Реклама

Полиция прибыла на место стрельбы около десяти вечера. На дороге обнаружили застреленного мужа и его жену с ранением левого глаза.

Реклама

Парамедики прибыли на место через 20 минут после вызова. Они подтвердили смерть мужчины, предоставили раненой женщине первую помощь и отвезли ее в больницу.

Предварительно машина остановилась из-за поврежденной шины — возможно, после наезда на шипы. Когда мужчина вышел заменить колесо, нападавшие ограбили супругов, открыли огонь и скрылись. В полиции добавляют, что факт преднамеренного прокола колеса еще официально проверяют.

По словам подполковника Исаака Мудау, правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. На месте происшествия работали сотрудники местного центра криминального учета. По состоянию на воскресенье, 8 ноября, по делу продолжается расследование, подозреваемые пока не задержаны.

После инцидента организация Live Traffic NPC призвала водителей быть максимально осмотрительными на трассе N4, особенно в ночное время. При повреждении колеса специалисты советуют не останавливаться в темных или изолированных местах, а продолжать движение на пониженной скорости до ближайшей хорошо освещенной заправки или безопасной зоны.

Реклама

Напомним, в Монако задержан 42-летний украинец по делу о смерти 29-летний Антуан, двоюродный брат принца Альбера II, тело которого было найдено в Монако в воскресенье вечером.

Новости партнеров

Новости партнеров