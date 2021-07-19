Российских туристов снова не пустили на египетские курорты

"Росавиация" снова отказала авиакомпаниям в допуске к рейсам.

Об этом говорится в приказе ведомства, пишет российский "Интерфакс".

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАеро", "Азимут" и NordStar.

По информации источника издания в авиакругах, отклонения заявок на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с "отсутствием решения оперштаба по параметрам возобновления авиасообщения".

Напомним:

8 июля президент Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноября 2015 года после теракта на борту самолета , летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

на полеты чартеров в Египет. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноября 2015 года , летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Также сообщалось, что туристические полеты в Турцию для россиян могут возобновиться в июле. В страну должна была отправиться российская делегация для проверки турецких курортов.