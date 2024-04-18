Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российским чиновникам запретили выезжать за границу: в чем причина — Reuters

Российским чиновникам запретили выезжать за границу: в чем причина — Reuters

В России опустили "железный занавес" для чиновников / Фото: Associated Press

Инициатива этого запрета происходит от ФСБ.

Российские власти опустили "железный занавес" для чиновников, депутатов и работников госструктур, запрещая выезд за границу даже в "дружественные" страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ограничения на поездки, которые были негласно введены в РФ в 2022 году, а затем официально закреплены в конце 2023 года, в последнее время стали еще более жесткими.

Инициатива этого запрета происходит от ФСБ. В российской спецслужбе считают, что чиновники невольно могут разглашать государственные секреты или их задержат и предложат соглашение, чтобы раскрыть "тайны".

Определение "государственной тайны" в России очень широко и после полномасштабной войны против Украины было еще более расширено.

Оно включает все, что может нанести вред российскому государству, включая не только информацию о военной сфере или ядерной промышленности, но и данные о резервах, производстве и потреблении природных ресурсов, экспортные данные, определенную экономическую политику, некоторые научные открытия и любые подробности о то, как защищаются секреты.

Российские чиновники жалуются

"Никуда нельзя поехать вообще, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники", — жаловался один из собеседников агентства.

По его словам, чтобы пересечь границу, госслужащим нужно спецразрешение, которое, впрочем, выдают только в исключительных случаях.

Депутатам Госдумы запрещено покидать Россию вообще. "Я не могу поехать даже в Минск", — сетовал работник аппарата нижней палаты российского парламента.

По его словам, формально существует процедура получения разрешения, но на практике все запросы отклоняются.

Аналогичное правило введено в министерстве финансов: разрешены только поездки по работе. Сотрудники силовых структур – министерства внутренних дел, ФСБ и Росгвардии – могут провести отпуск в республиках бывшего СССР, а также на Кубе, в Иране, Сирии и КНДР.

Даже путешествия в Китай, который Кремль называет "стратегическим партнером" России, утверждая, что между странами существует "беспрецедентно высокий" уровень взаимодействия, под вопросом. Причина – в угрозе ареста.

Несколько мягче, по их словам, ограничения в администрации президента. А вот в некоторых государственных компаниях у сотрудников уже даже изъяты загранпаспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских чиновников и сотрудников государственных компаний начали изымать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация