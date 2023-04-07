Российским депутатам и чиновникам запретили без разрешения выезжать из страны

Этот запрет не распространяется на чиновников из администрации Кремля.

Российским депутатам запретили выезжать из страны без разрешения премьер-министра Михаила Мишустина, а чиновники могут уехать за границу только в официальные командировки.

Об этом информирует российское издание The Bell.

В сообщении указывается, что российский премьер закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства.

С сегодняшнего дня, 7 апреля, российские чиновники могут выезжать за границу только по официальным делам. В свою очередь депутаты должны получить личное разрешение Мишустина, если они хотят уехать за границу.

Источники в издании сообщают, что с недавних пор фактически все руководство правительства — начиная от министров, руководителей аппарата (и их заместителей), заканчивая начальниками департаментов — могут выезжать за границу только отдельными решениями и по согласованию с премьером и только в рамках рабочей необходимости .

Впрочем, этот запрет не распространяется на чиновников из администрации Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ предложили вернуть понятие "враг народа" и начать расстреливать тех, кто подпадет под эту категорию.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Государственной думы России Вячеслав Володин придумал очередной план спасения Владимира Путина от суда в Гааге – он призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России.

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