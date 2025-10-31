ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

Российским детям предлагают играть "Шахедами", которые могут "взрываться"

Появление этой игрушки подтверждает дальнейшую милитаризацию российского общества.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Игрушечный "Шахед"

Игрушечный "Шахед" продают российским детям / © скриншот с видео

В России начали продавать специфические игрушки — модели ударных беспилотников Shahed, которыми государство-агрессор регулярно атакует украинские города. В комплекте продаются петарды для создания впечатления взрыва при столкновении с препятствием.

Об этом пишет издание Sota.

Пластиковая модель ударного дрона продается под красноречивой маркой «Сталинские соколы».

В описании к этой игрушке говорится, что корпус пластиковой модели беспилотника изготовлен из легкого прочного материала, что «обеспечивает дальний полет при запуске с руки».

«В носовой части предусмотрено специальное отверстие для установки пиротехнического элемента (идет в комплекте)», — сообщают продавцы.

Производитель этой игрушки обещает, что после столкновения с препятствием произойдет «световой и звуковой эффект».

В онлайн-магазине убеждают, что для покупки «самолета» с петардами необходимо пройти подтверждение возраста. Для покупки версии без пиротехники оно не требуется.

Появление этой игрушки подтверждает дальнейшую милитаризацию российского общества, в котором детей приучают к тому, что война и атаки беспилотников — это обычное дело.

Ранее власти РФ заставляли школы и техникумы массово закупить макеты автоматов Калашникова и боевых пистолетов с обоймами и учебными боеприпасами, а также модели ручных гранат.

Напомним, недавно спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада должны «прийти с поклоном» к президенту России Владимиру Путину, чтобы обезопасить себя от возможных ядерных ударов.

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie