Российским детям предлагают играть "Шахедами", которые могут "взрываться"
Появление этой игрушки подтверждает дальнейшую милитаризацию российского общества.
В России начали продавать специфические игрушки — модели ударных беспилотников Shahed, которыми государство-агрессор регулярно атакует украинские города. В комплекте продаются петарды для создания впечатления взрыва при столкновении с препятствием.
Пластиковая модель ударного дрона продается под красноречивой маркой «Сталинские соколы».
В описании к этой игрушке говорится, что корпус пластиковой модели беспилотника изготовлен из легкого прочного материала, что «обеспечивает дальний полет при запуске с руки».
«В носовой части предусмотрено специальное отверстие для установки пиротехнического элемента (идет в комплекте)», — сообщают продавцы.
Производитель этой игрушки обещает, что после столкновения с препятствием произойдет «световой и звуковой эффект».
В онлайн-магазине убеждают, что для покупки «самолета» с петардами необходимо пройти подтверждение возраста. Для покупки версии без пиротехники оно не требуется.
Появление этой игрушки подтверждает дальнейшую милитаризацию российского общества, в котором детей приучают к тому, что война и атаки беспилотников — это обычное дело.
Ранее власти РФ заставляли школы и техникумы массово закупить макеты автоматов Калашникова и боевых пистолетов с обоймами и учебными боеприпасами, а также модели ручных гранат.
Напомним, недавно спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада должны «прийти с поклоном» к президенту России Владимиру Путину, чтобы обезопасить себя от возможных ядерных ударов.