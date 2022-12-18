Российским СМИ дали команду изображать Путина как "вестника добрых новостей" — ISW

Для этого Путин открывает индюшачьи фермы и отремонтированные автомагистрали.

Кремль разослал поручение подконтрольным СМИ "отбеливать" диктатора Владимира Путина участием. В "бессмысленных мероприятиях", таких как открытие индюшачьей фермы или отремонтированной магистрали.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты предположили, что кремлевские политтехнологи хотят реабилитировать имидж Министерства обороны Украины после критики за стороны радикальных националистических блоггеров, а также изобразить Путина как компетентного военачальника. Для этого подконтрольные СМИ распространили информацию о встрече Путина с объединенным штабом.

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Аналитики ISW предполагают, что Кремль сознательно распространил информацию о присутствии Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы российское Министерство обороны выглядело организованной командой и защитило военное руководство от дальнейшей критики.

Также в Кремле хотят изобразить Путина как лидера, поддерживающего связь с простым народом. Для этого распространяется информация об участии Путина в открытии отремонтированной автомагистрали или в открытии индюшачьей фермы.

По мнению эксперта Института изучения войны, такие месседжи должны показать россиянам, что Путин не только военный, но и гражданский лидер и имеет тесные связи с народом. Таким образом Путина хотят изобразить лидера, несущего народу "хорошие новости".

Напомним, ранее эксочельщик Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности очень важна для них Бахмут.

Кроме того, мы ранее информировали, что знакомые с президентом РФ Владимиром Путиным люди утверждают, что он готов пожертвовать бесчисленным количеством жизней и ресурсов для победы над Украиной.

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