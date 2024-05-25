Российским солдатам предлагают купить "артефакты для прокачки скилов" на фронте (фото)

Захватчикам перед отправкой на фронт предлагают приобрести жетон "Архангел Михаил" 210 рублей, который "повышает меткость".

В России церковь продает для военных амулеты и жетоны, которые должны повышать боеспособность и защищать от дронов.

Соответствующий "прейскурант повышения скилов" опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Российским захватчикам перед отправкой на фронт предлагают приобрести жетон "Архангел Михаил" 210 рублей, который "повышает меткость".

Также предлагаются другие предметы для "прокачки скилов":

- Крест за 960 рублей усиливает защиту бронежилета.

- сосуд со священной водой за 1370 рублей обеспечивает защиту от физических вредов.

- ремень (с молитвой и греческим крестом) за 3050 рублей повышает защиту от дронов на поле боя.

– Флаг с образом "Федора Ушакова" за 1500 рублей повышает боевой дух.

Прейскурант для солдат РФ/Фото: t.me/ButusovPlus

Напомним, ранее сообщалось, что военный объяснил, почему Россия использует наемников из Африки на войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, как украинцы в Сети празднуют 500 000 уничтоженных кафиров.

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