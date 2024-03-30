Российским священникам приказали каждый день молиться за победу на войне: из Москвы слили письмо

Священники должны читать молитву каждый день – на службе и дома.

В России священникам РПЦ МП поступила рассылка из Москвы о том, как им правильно молиться о победе россиян в период Великого поста. Речь идет о чтении "Молитвы о Святой Руси".

Одно из таких писем опубликовали росСМИ.

В молитве упомянули о творчестве патриарха Кирилла (главы Русской православной церкви).

"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твои, услыши и помилуй нас: это ибо брани хотящие ополчишась на Святую Русь, чающе разделить и погубить единый народ ея., – говорится в тексте письма.

В распоряжении говорится и о том, что священники должны читать молитву каждый день – на службе и дома. Также рекомендуется предлагать чтение "святых слов" монашеству и мирянам.

Это первый документ, который на официальном уровне пропагандирует внутрицерковную поддержку войны.

Напомним, приказ так называемого "Всемирного русского народного собора" о том, чтобы агрессию против Украины называть "священной войной ", свидетельствует, что русская церковь перешла к религиозному нацизму.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.