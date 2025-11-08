- Дата публикации
Российский Белгород остался без света: что произошло
В местных пабликах публикуют видео пожара и пишут о попадании в ТЭЦ «Луч».
Российский город Белгород возле границы с Украиной остался без света после атаки беспилотников.
В местных Telegram-каналах публикуют видео пожара и пишут о попадании в ТЭЦ «Луч».
«После громких звуков в части Белгорода пропало электричество», — пишут в сообщениях.
Впоследствии появилась информация, что энергоснабжение отсутствует также в части поселка Дубовое Белгородского района.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что без света остаются более 20 тысяч жителей. До конца суток относить электроснабжение энергетики не обещают.
О попадании в ТЭЦ официально не сообщается.
Местный губернатор заявил, что российская ПВО сбила воздушные цели и в результате «падения обломков» в Белгороде загорелось «несколько гаражей».
Напомним, в ночь на 8 ноября беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов осталась без электричества