Российский Белгород снова пылает: на этот раз вспыхнуло "временное сооружение" (видео)

Во вторник, 3 января, в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. Над городом взвился черный дым.
В городе Новый Оскол Белгородской области РФ разгорелся мощный пожар.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Жесть Белгород".
На видео не видно, что именно так сильно пылает, однако глава администрации округа Андрей Гриднев заявил, что горит "временное сооружение" из-за "неосторожного обращения с огнем".
"В пределах города, вследствие неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание временного сооружения", — сказал он.
По оперативной информации, пострадавших нет.
Напомним, ранее в приграничной к Украине Белгородской области РФ вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город был полностью обесточен, также нет воды.
Читайте также:
- У Путина 2023 появится новая проблема, которая не даст ему покоя: что известно
- Ночной "хлопок" в Воронеже: россияне пожаловались на странный гул в небе
- Серьезный вызов безопасности России: как в Кремле оценили отказ от мирного развития Японии