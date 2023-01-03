Российский Белгород снова пылает: на этот раз вспыхнуло "временное сооружение" (видео)

Во вторник, 3 января, в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. Над городом взвился черный дым.

В городе Новый Оскол Белгородской области РФ разгорелся мощный пожар.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Жесть Белгород".

На видео не видно, что именно так сильно пылает, однако глава администрации округа Андрей Гриднев заявил, что горит "временное сооружение" из-за "неосторожного обращения с огнем".

"В пределах города, вследствие неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание временного сооружения", — сказал он.

По оперативной информации, пострадавших нет.

Напомним, ранее в приграничной к Украине Белгородской области РФ вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город был полностью обесточен, также нет воды.

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