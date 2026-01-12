Российский бизнесмен Баумгертнер пропал без вести на Кипре: что известно об экс-гендиректоре "Уралкалия"

Российский бизнесмен Владислав Баумгертнер / © Getty Images

Реклама

Экс-гендиректор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал без вести в кипрском городе Лимасол 7 января. Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение бизнесмена.

Об этом сообщила беларуская служба «Радио Свобода».

Правоохранительные органы Кипра призывают всех, кто владеет какой-либо релевантной информацией относительно Баумгертнера, обратиться в полицейский участок Лимассола или сообщить данные через горячую линию полиции.

Реклама

По данным российских средств массовой пропаганды, последний раз бизнесмен выходил на связь именно в день своего исчезновения. К поисковой операции полиция привлекла подразделения гражданской обороны, а также авиацию — вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Информацию об исчезновении Баумгертнера официально подтвердили и в российском посольстве.

Кто такой Владислав Баумгертнер?

В период с 2003 по 2013 год Баумгертнер работал в российской компании «Уралкалий», сначала как коммерческий директор, а затем — как генеральный директор. После этого, с марта 2017 года по октябрь 2021-го, он возглавлял компанию «Алево» в должности генерального директора.

В августе 2013 года Баумгертнера задержали на территории Беларуси по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Он прибыл в страну с рабочим визитом для переговоров с тогдашним премьер-министром Михаилом Мясниковичем. Это задержание стало беспрецедентным — Баумгертнер оказался самым высоким по рангу российским топ-менеджером, арестованным в Беларуси за время ее новейшей истории.

Реклама

Задержание бизнесмена в аэропорту перед отлетом в Россию, дальнейшее трехмесячное содержание в следственном изоляторе и под домашним арестом в Минске, а также сложные межгосударственные переговоры по его освобождению вызвали широкий резонанс в обществе и привлекли пристальное внимание медиа. В ноябре 2013 года Баумгертнер был экстрадирован в Россию.

Напомним, 7 января стало известно, что в Пермском крае РФ при крушении частного вертолета погибли основатель транспортной компании «Таттранском» миллионер Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны Эльмир Коняков. Вертолет, совершавший несанкционированный полет, зацепился за тросы на горнолыжном курорте. Предварительной причиной авиакатастрофы называют обледенение двигателя.