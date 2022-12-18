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Российский богач, который строил Москву, погиб во Франции при загадочных обстоятельствах

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Российский богач, который строил Москву, погиб во Франции при загадочных обстоятельствах

Фото: из соцсетей

После ужина с друзьями бывшему застройщику внезапно стало плохо на лестнице и он упал через перила, ударившись головой.

Российский богач, соучредитель компании "Дон-Строй", которая принадлежит к крупнейшим застройщикам в Москве, Дмитрий Зеленов умер в курортном городе Антиб на Французской Ривьере, упав с лестницы дома.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Зеленов погиб после ужина у друзей, когда на лестнице дома ему внезапно стало плохо и он упал через перила, ударившись головой.

Скорая помощь прибыла почти немедленно, пострадавшего доставили в реанимацию. Но уже утром врачи констатировали смерть богача.

Дмитрий Зеленов был совладельцем одной из самых крупных московских застройочных компаний "Дон-Строй". Компания первой начала строить в Москве элитные и высотные жилые комплексы.

Из-за строительства одного из жилых комплексов в 2010 году возник скандал, поскольку застройщик значительно превысил этажность, чтобы на верхних этажах устроить элитное жилье для Дмитрия Зеленова и другого совладельца Максима Блажко.

Несколько лет Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, но после финансового кризиса 2008 г. он был вынужден вместе с партнером отдать компанию за долги перед банком ВТБ.

Напомним, ранее бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин, скончался в Мытищах после проведения антипохмельного сеанса с шаманами

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Дата публикации
Просмотры
1031
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