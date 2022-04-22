Российский богач расправился со своей семьей, а потом повесился: первые подробности

Российский богач расправился со своей семьей, а потом повесился: первые подробности

Бывший топ-менеджер компании "Новотек" Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в Испании.

Полиция проверяет, не было ли это замаскированным убийством, совершенным третьими лицами.

Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако полиция не назвала ни имена, ни национальности умерших. Но, по данным телеканала, речь идет именно о Протосене и его семье.

Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники. 55-летний Протосеня - вероятный убийца своих членов семьи — он якобы убил жену Наталью и 18-летнюю дочь топором, пока они спали, а затем повесился в саду. Рядом с ним обнаружен нож и топор со следами крови.

По данным телеканала, Протосеня жил роскошной жизнью благодаря своему состоянию более чем в 400 миллионов евро.

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18 апреля при схожих обстоятельствах в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его дочь и жену. Тела нашли в квартире на Университетском проспекте – их обнаружила родственница, которая не смогла установить с ними связь несколько дней.

По предварительной версии следователей, Аваев застрелил свою жену и 13-летнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой. Полиция сделала такой вывод, потому что оружие лежало в руках Аваева. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме других лиц во время стрельбы не обнаружено.

25 февраля в коттедже под Санкт-Петербургом нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Ранее он работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", который занимался экспортом и транспортировкой топлива в несколько российских регионов. Полиция предварительно установила, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала предсмертная записка.

В январе в этом же поселке 60-летний топ-менеджер "Газпрома" Леонид Ш., также ранее работавший в "Газпром Трансгазе", покончил с собой и оставил предсмертную записку.

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