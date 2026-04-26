Российский боксер был избит после победы в Турции (видео)
В Трабзоне бой за титул UBO завершился массовой дракой. После нокаута зрители и команды устроили схватку прямо на ринге.
Бой за пояс чемпиона мира по версии UBO в турецком Трабзоне завершился массовой дракой прямо на ринге. После поединка, в котором местный боксер Эмирхан Калкан проиграл нокаутом россиянину Сергею Горохову ситуация быстро вышла из-под контроля.
Об этом сообщает турецкое издание Karar.
Поединок проходил в спортивном зале Беширли. По словам очевидцев, часть зрителей негативно отреагировали на эмоциональное празднование победы Горохова. Напряжение между командами начало расти еще во время боя, а после финала переросло в открытый конфликт.
Когда российский боксер подошел поздравить соперника, один из членов команды Калкана толкнул его. После этого между представителями обеих сторон вспыхнула стычка, быстро переросшая в массовую драку.
На ринг выбежали десятки человек. Участники конфликта бросали пластиковые стулья, бились руками и ногами. По словам свидетелей, столкновение длилось несколько минут и сопровождалось паникой среди зрителей.
Охрана пыталась остановить потасовку, однако вмешательство осложнялось тем, что на ринг постоянно выбегали новые люди. Из-за обострения ситуации поединок пришлось прервать.
Инцидент зафиксировали на видео – записи с мобильных телефонов быстро распространились в сети. На кадрах видно, как в сторону ринга летят стулья, а представители служб пытаются разнять участников.
После происшествия начато расследование. Правоохранители изучают записи камер наблюдения и видео очевидцев, чтобы установить всех причастных к драке.
