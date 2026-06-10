Российский бюджет трещит, но Кремль вливает миллиарды в пропаганду на Западе— Forbes

Российская пропаганда / © Associated Press

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Российская экономика сталкивается с растущими финансовыми трудностями на фоне затяжной войны против Украины.

Об этом пишет обозреватель Forbes Илан Берман.

По его словам, сегодня фактически существуют «две России»: одна — это страна, которая все больше погружается в экономические проблемы, другая — государство, активно пытающееся изменить свое восприятие в мире через информационные кампании.

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Автор отмечает, что после нескольких лет санкционного давления российская экономика стала испытывать серьезные бюджетные трудности. По его данным, представители Минфина и Центробанка РФ уже предупреждают о нестабильности расходов на войну и даже предлагают сокращение оборонного бюджета.

Как напоминает Forbes, в 2025 году военные расходы России достигли рекордных 15,5 трлн рублей (около 190 млрд долларов), а в 2026 году могут достичь 14,9 трлн рублей (около 204 млрд долларов).

В то же время, по оценкам автора, такой уровень затрат долгосрочно нежизнеспособен. Ожидается, что дефицит бюджета РФ в текущем году может возрасти до 3 трлн рублей (примерно 36 млрд долларов).

Forbes также пишет, что ранее Кремль рассчитывал частично компенсировать затраты из-за роста цен на нефть на фоне глобальной нестабильности, однако эти ожидания не оправдались. Дополнительное давление на экономику оказывают и украинские удары по объектам российской энергетической инфраструктуры.

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Издание отмечает, что переработка нефти в РФ упала до минимума за последние 16 лет, а Москва была вынуждена ограничить экспорт авиационного горючего.

Несмотря на это, российское руководство, по словам Бермана, не планирует существенно менять курс. Путин и его окружение, как утверждает автор, продолжают приоритетно финансировать военный сектор и ищут сокращение в других статьях расходов.

Параллельно Кремль, по данным Forbes, усиливает информационные операции за границей. В соцсетях растет количество контента, формирующего образ «дружественной России» и поднимающего представление о ее международной изоляции.

Частично такая активность связывается с крупными международными мероприятиями и работой с блоггерами, однако значительная ее часть, по мнению автора, носит организованный характер.

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Берман утверждает, что на эти цели РФ планирует выделить около 1,85 млрд долларов в 2026 году, что более чем на 50% больше, чем годом ранее.

По его мнению, это свидетельствует о том, что формирование международного имиджа и влияние на глобальную повестку дня остаются одним из ключевых приоритетов Кремля.

Ранее сообщалось, что российский павильон на Венецианской биеннале вызвал скандал в Европе.

Мы ранее информировали, что в России усиливается давление на культурный сектор: под репрессии попадают книги, песни и даже классическая литература.

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