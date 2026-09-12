США пригласили чиновника РФ на встречу G20 / © Associated Press

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Российский представитель на следующей неделе примет участие в министерской встрече G20 по энергетике, которая состоится в Хьюстоне.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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В прошлом месяце Соединенные Штаты принимали министра финансов России Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине. Это решение вызвало возмущение среди европейских чиновников, поскольку Силуанов стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российским чиновником, лично принявшим участие в форуме.

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Министерская встреча G20 по вопросам энергетического состояния (Ministerial Meeting on Energy Abundance) запланирована на 14–16 сентября.

Среди представителей Соединенных Штатов в мероприятии примут участие министр внутренних дел Даг Бергам, министр энергетики Крис Райт, а также представитель Белого дома Джаррод Эйген.

В то же время в Белом доме пока не раскрыли имя российского чиновника, представляющего Москву на встрече.

Ожидается, что в форуме также примут участие представители энергетической сферы из Европы и Азии.

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Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа пригласила министра финансов России Антона Силуанова на встречу G20 в США. Европейские страны выступили против .

Мы ранее информировали, что Путин делает ставку на приход ультраправых и левых партий и политиков в ключевых странах ЕС, выступающих за меньшую поддержку Украины и возобновление «дружбы» с Россией .

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