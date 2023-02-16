Российский депутат и борец с "нетрадиционными ценностями" завел себе "гарем" из трех гражданских жен: фото

Народный избранник от партии Путина катается за границу поочередно с каждой из своих пассий.

Депутат Пермской думы от путинской партии "Единая Россия" Владимир Плотников, известный как борец с нетрадиционными ценностями и сторонник цензуры, очевидно, вообразил себя султаном и завел себе сразу трех гражданских жен.

Как выяснил расследовательский проект "Пермь 36,6", с каждой из "благоверных" народный избранник катается за границу поочередно.

На публике Владимир Плотников выступает как поборник морали, предлагает ввести в России цензуру и заняться воспитанием идеологии, чтобы россияне перестали смотреть на Запад, обратились к традиционным ценностям и сильнее полюбили родину.

Правда, в личной жизни депутата прослеживаются слишком восточные ценности, судя по тому, что он обзавелся настоящим "султанским гаремом" из трех гражданских жен — Светланы, Елены и Анастасии.

В опубликованном расследовании говорится, что во время войны, развязанной Кремлем в Украине, народный избранник неоднократно отдыхал на зарубежных курортах. Судя по его публикациям в соцсетях, Плотников путешествовал с каждой из своих пассий поочередно с разницей в несколько дней.

Сами же дамы любвеобильного депутата не оказались большими поклонницами импортозамещения и в своих аксессуарах непатриотически предпочитают люксовые модели от Луи Виттон и других западных брендов. При этом они иногда даже носят практически одинаковые шубы.

От Светланы у ревнителя патриотизма есть, вероятно, два сына, которые регулярно бывают в Дубае. Еще двое детей у Плотникова могут быть от Анастасии и одна дочь – от Елены. При этом сам депутат в интервью рассказывал и о других своих детях, то есть потомков, а соответственно, и скрытых "наложниц", у "султана" Плотникова может быть еще больше.

Напомним, депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Савельев еще в декабре прошлого года заявил, что решил присоединиться к российскому "добровольческому батальону "Вега" и воевать с "бандеровцами" в Украине. Недавно он выехал на поезде из Новосибирска вместе с упомянутым батальоном, но на фронт так и не попал.

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