Российский депутат слушал послание Путина с макаронами на ушах (фото, видео)

Депутат Госдумы возмутился и заявил, что эта "странная, если не сказать больше, затея, более подходящая для украинского, но не российского депутата".

Самарский депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Михаил Абдалкин слушал послание диктатора России Владимира Путина с макаронами на ушах в прямом и переносном смысле.

Соответствующее видео депутат опубликовал в социальных сетях.

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После просмотра обращения Путина Абдалкин с сарказмом заявил, что "ничего подобного за последние 23 года не слышал" и "приятно удивлен". Также он добавил, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн страшно возмутился этим инцидентом. Он вспомнил главу партии КПРФ Геннадия Зюганова, который увлечен выступлением главы Кремля, в отличие от самарского депутата.

"Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы увлекается вчерашним посланием Президента ("уверенность и реализм!"), депутат Самарской губдумы Михаил Абдалкин — демонстрирует прямо противоположную линию. Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты по-разному оценивают выступление Путина. Если для Зюганова оно носило "исключительно принципиальный характер", то для Абдалкина — все ограничилось лапшой", — жалуется он на действия самарского депутата.

Хинштейн заявил, что эта "странная, если не сказать больше, затея, более подходящая для украинского, но не российского депутата". Он попросил руководство партии "приструнить своего однопартийца".

"Странная, если не сказать больше, затея более уместна для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сможет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявление о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова", — написал он.

Напомним, глава Кремля 21 февраля выступил с обращением, в котором в очередной раз набросился с обвинениями в адрес Запада. В частности, заявил о том, что западные страны пытаются перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния". По словам Путина, якобы не Россия развязала войну. Зато обвинил Запад и Киев в якобы развязании войны на Донбассе.

Также Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, Запад пытается переломить ход боевых действий в Украине, увеличивая военные поставки в Киев.