Российский депутат вступил в перепалку с украинским дипломатом и опозорился по полной

В Twitter Миронов призвал не останавливать войну и "добить нацистскую гадину и освободить Донбасс".
Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба еще раз доказал, что свою культуру даже не знают "не простые" россияне. Так, в социальных сетях между главой фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергеем Мироновым и украинским дипломатом возник спор.
В Twitter Миронов призвал не останавливать войну и "добить нацистскую гадину и освободить Донбасс".
"Лукашенко сегодня предложил "Минск-3". Чем закончились первые два, мы помним. Не нужно! Порошенко, Меркель и Олланд признали, что это была затяжка времени для подготовки к войне. Нам останавливаться нельзя! Нужно добить нацистскую гадину и уволить Донбасс. России быть", — говорится в его сообщении.
На это сообщение отреагировал украинский дипломат, процитировавший советского писателя, певца Владимира Высоцкого. В ответ Миронов написал: "И что это такое? Бездарность!" На что Щерба ему разъяснил: "Это Высоцкий, придурок! Ты хоть какое-нибудь представление о своей собственной культуре имеешь?".
После своего позора российский дипломат зачистил комментарии к сообщению.
Напомним, в Украине к 15 годам приговорили еще 20 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР".
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