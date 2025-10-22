Российский детский омбудсмен призналась в похищении подростка из Мариуполя

Мария Львова-Белова / © РИА Новости

Реклама

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, на арест которой выдан ордер Международного уголовного суда, публично призналась, как превратила похищенного из Мариуполя украинского мальчика в «русского».

Подробности о 15-летнем Филиппе, которого российская чиновница взяла под свою «опеку», она рассказала на российском телевизионном шоу «Смотри и думай».

Мария Львова-Белова сообщила, что мальчик, который потерял мать в возрасте 10 лет, «не хотел ехать в Россию», любил Украину и был «разгневан» на Москву.

Реклама

По словам военной преступницы, она познакомилась с подростком, когда он искал безопасное место, где можно было бы спрятаться от российских солдат после того, как они разрушили и оккупировали его родной город в мае 2022 года.

Львова-Белова сказала, что со временем они «подружились» и в конце концов она пригласила его переехать к ней домой.

Однако подросток, которому в этом году исполнилось 18 лет, «усложнил семейную атмосферу», поскольку страдал от посттравматического стресса, вызванного бомбардировками в Мариуполе, и сохранил сильную привязанность к Украине.

«Он всегда был на проукраинских сайтах и, по сути, читал там всю „пропаганду“. Он всегда пел песни на украинском языке. Я сказала ему: „Ты пытаешься провоцировать, когда поешь на украинском? Мы же братские народы… Я очень хорошо отношусь к вашему языку и культуре“, — рассказывала в телешоу российская чиновница.

Реклама

Львова-Белова назвала его патриотизм «просто подростковой проблемой» и сказала, что умоляла его изменить свое отношение к Украине и России «ради нее».

Со временем, по ее словам, Филипп начал менять свое мнение и решил, что предпочитает новую жизнь в России, потеряв желание возвращаться в Мариуполь.

При этом российская военная преступница цинично назвала «мифом» обвинения в том, что россияне меняют идентичность украинских детей и перевоспитывают их. Однако она признала, что переезд Филиппа в Россию был одной из причин выдачи ордера на арест МУС.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины назвалислова чиновницы не только «свидетельством тяжелого военного преступления, но и прямой иллюстрацией того, как работает система насильственной „перевоспитательной“ политики России: когда ребенку забирают не только дом, но и право быть собой».

Реклама

«Украина продолжает бороться за возвращение всех похищенных детей. Каждая история — доказательство преступления. И напоминание миру: Россия должна ответить за все», — говорится в сообщении украинского ведомства в соцсети Facebook.

Напомним, в России создали сайт, на котором выложены фотографии с открытыми лицами и описания похищенных украинских детей.