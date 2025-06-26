Российский дезертир прятался в лесу и обстреливал силовиков

Пистолет. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

В российской республике Удмуртия группа силовиков пыталась задержать Евгения Куделина, который находился в розыске как дезертир из воинской части. Но тот долго не давался им в руки.

Об этом случае сообщает Telegram-канал Astra.

По информации издания, когда силовики подходили к дому Куделина, тот открыл стрельбу, а затем убежал в лес. На поиски дезертира отправили около 100 силовиков.

Примерно через два часа Куделин сам вышел из леса, обстрелял сотрудников автоинспекции, участвовавших в оцеплении, и снова сбежал.

Через 15 минут его обнаружили в лесу и задержали.

Как впоследствии оказалось, оружие, из которого «стрелял» Куделин, оказалось выхолощенным револьвером. Своими выстрелами беглец только пугал силовиков, не причиняя им никакого вреда.

