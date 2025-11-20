ТСН в социальных сетях

Российский диктатор Путин вышел с очередным заявлением о руководстве Украины

Путин в очередной раз обвинил политическое руководство Украины в «узурпации власти».

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с очередным пропагандистским заявлением в адрес украинской власти. Он назвал политическое руководство Украины «преступной группировкой, которая узурпировала власть» с марта прошлого года.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство ТАСС.

В своем заявлении Путин пытался дискредитировать легитимную украинскую власть. Он заявил, что политическое руководство Украины якобы "узурпировало власть" и является "просто преступной группировкой".

По словам лидера государства-агрессора, представители киевского режима «сидят на золотых горшках» и руководствуются исключительно личными интересами, не беспокоясь о судьбе Украины и ее военнослужащих.

«Политическое руководство Украины от марта прошлого года является просто преступной группировкой, которая узурпировала власть», — заявил Путин.

Подобные заявления являются частью неизменной кремлевской пропаганды, направленной на внутреннюю русскую аудиторию. Они также попытаются подорвать доверие к руководству Украины среди международных партнеров. Обвинения в «узурпации» и «преступности» типичны для российского режима, который пытается оправдать свою полномасштабную агрессию против суверенного государства.

