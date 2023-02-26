Российский дипломат напал на протестующую против войны женщину: видео

Гражданка РФ на стене российского дипломатического представительства в Рио-де-Жанейро наклеила плакаты "Остановите войну" и "Путин, тебя ждет ад".

Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро (Бразилия) ударил женщину, пришедшую к дипломатической миссии выразить протест против войны в Украине.

Как сообщает бразильское издание Оtempo, инцидент произошел в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.

Россиянка, проживающая в Бразилии, вместе с подругой начала клеить плакаты на стене российского дипломатического представительства на русском, португальском и английском языках. В частности, на них были надписи "Остановите войну" и "Путин, тебя ждет ад".

Также читайте Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии: что произошло

Во время этой акции сотрудник консульства вышел на улицу, вырвал бумаги из рук женщины, потребовал отдать свой мобильный телефон и ударил ее по спине.

В конфликт вмешались двое полицейских, находившихся неподалеку. Они предложили потерпевшей подать заявление в полицию о нанесении телесных повреждений.

"Потерпевшая, свидетель и злоумышленник — граждане России. Женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются оперативно-розыскные меры по выяснению обстоятельств", — сообщили в полиции.

В записи о случившемся указано, что нападение на женщину возле российского консульства совершил 59-летний дипломат.

В консульстве РФ отказались комментировать инцидент.

Читайте также: