Российский дипломат заявил о приближении прямого военного столкновения с НАТО

Представитель российской делегации в ООН увидел угрозу глобального конфликта из-за того, что США оказывают военную помощь Украине.

Глава российской делегации в Комиссии ООН по разоружению Константин Воронцов пригрозил возможностью прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Такое заявление российский дипломат сделал во вторник, 4 октября, на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН.

Воронцов обвинил США в "накачивании" Украины оружием и в "непосредственном участии своих бойцов и советников в конфликте".

"Это не только продолжает боевые действия, но и приближает ситуацию к опасной линии прямого военного столкновения между Россией и НАТО", – добавил он.

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Заявление российского дипломата прозвучало после того, как США объявили о выделении Украине дополнительных 625 миллионов долларов на помощь безопасности.

В то же время, во вторник, 4 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что украинские силы эффективно используют поддержку США, чтобы продвигать свое "успешное контрнаступление, чтобы вернуть свои земли, незаконно захваченные Россией".

Напомним, в Пентагоне сообщили, что предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму.

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