Российский добровольческий корпус устроил засаду в Брянской области: есть погибшие военные РФ (фото)

Российский добровольческий корпус устроил засаду на транспорт военных РФ в Брянской области. В результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в телеграм-канале "РДК".

“18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут впоследствии”, — написали представители РДК.

В то же время они привели скриншот сообщения военных РФ, которые говорят, что среди них есть погибшие и раненые. Засада была устроена на грузовик "Урал МО". Добровольческий корпус провел атаку, после чего отступил. Погибших и раненых с места происшествия забирали пограничники.

Напомним, что в Крыму затонул российский корабль "Тарантул".

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