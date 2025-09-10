Российский дрон атаковал жилой дом в Польше: фото последствий

Дом в Польше, повредивший российский дрон

Российский беспилотник влетел в жилой дом в Выриках (Влодовский уезд, Люблинское воеводство, Польша). Повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории.

Об этом сообщает Polsat News.

Как отмечается, обломки российского беспилотника упали на жилой дом в городе Вырики.

«Никто не пострадал», — сообщил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине.

Мариуш Занько, мэр Володовского уезда, прокомментировал этот вопрос в эфире Polsat News.

«В городе Вырики произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем чётких деталей; мы не знаем, был ли сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона», — сказал он.

Глава города признает, что люди, слышавшие взрыв и видевшие польские истребители, очень обеспокоены. Ситуация достаточно сложная и тревожная.

Позже в Сети появилось еще одно красноречивое фото последствий.

Последствия атаки БпЛА в Польше

«Последствия России в польском доме», — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, 10 сентября российские БПЛА залетели на территорию Польши. Дроны сбивали польские военные.

«Я получил сообщение от оперативного командира видов Вооруженных сил о сбоях дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу», — написал премьер-министр Дональд Туск.

Впоследствии в оперативном командовании отчиталось, что польские и союзные воздушные операции, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжается поиск и определение местоположения возможных мест падения обломков БПЛА.

Граждан призывали не приближаться, не касаться и не перемещать какие-либо обнаруженные предметы или обломки. Они могут представлять угрозу и содержать опасные материалы.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: по меньшей мере 8 ударных дронов были нацелены в направлении Польши.

Украинский лидер подчеркивает, что это очень опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия и понять, что войну нельзя расширять — ее придется заканчивать.