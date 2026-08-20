Российский дрон подобрался к стратегическому газовому месторождению НАТО: Румыния открыла огонь

Взрыв в Черном море (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Румынские военные уничтожили морской беспилотник, который был замечен вблизи газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Президент страны Никушор Дан возложил ответственность за инцидент на Россию.

Об этом сообщает агентство DW.

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По данным Министерства обороны Румынии, морской дрон обнаружил коммерческое судно в 06:28 по местному времени в нескольких сотнях метров от газового проекта. После этого в воздух подняли истребители F-16.

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Министр обороны Румынии Совет Мируце заявил, что беспилотник был начинен взрывчаткой. Из-за угрозы для людей, работающих на платформе и для критической инфраструктуры, было принято решение его уничтожить.

"С целью защиты жизней нескольких сотен людей, работающих на платформе, и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры было принято решение уничтожить морской беспилотник", - заявил министр.

По его словам, Украина подтвердила, что дрон не принадлежал украинским силам.

В Румынии обвинили Россию

Президент Румынии Никушор Дан после инцидента заявил об ответственности Москвы.

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"Я решительно осуждаю усиление таких безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации", - написал он.

Дан добавил, что Румыния вместе с союзниками по НАТО будет сохранять бдительность и будет готовиться противодействовать подобным угрозам.

На ситуацию также отреагировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заявила, что Евросоюз сталкивается с растущей кампанией «гибридной войны».

По ее словам, ЕС должен наращивать оборонные возможности, чтобы сдерживать провокации и агрессию.

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«Разворачивается все более масштабная кампания угроз, дестабилизирующая наших граждан и направленная на раскол нашего Союза», — заявила фон дер Ляен.

Neptun Deep принадлежит компаниям OMV Petrom и государственной Romgaz. Ожидается, что после запуска проекта 2027 Румыния может стать крупнейшим производителем газа в Европейском Союзе.

Напомним, ранее армия Румынии потратила ориентировочно 1,5 миллиона евро на уничтожение трех российских беспилотников, в течение трех дней нарушавших воздушное пространство страны. Основная часть расходов составила применение истребителями F-16 трех авиационных ракет AIM-9X общей стоимостью почти 1,2 миллиона долларов. Остальные суммы пришлись на летные часы и техническое обслуживание самолетов.

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