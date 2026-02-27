- Дата публикации
Российский дрон приблизился к авианосцу Франции в Балтийском море
Шведские военные применили средства радиоэлектронной борьбы для его деактивации.
Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу «Шарль де Голль», когда тот находился на учениях в порту Мальме в Швеции.
Об этом сообщает SVT Nyheter.
По имеющейся информации, дрон был запущен из соседнего судна. Он подошел к авианосцу ВМС Франции, после чего шведские военные применили средства радиоэлектронной борьбы для его деактивации.
После этого беспилотник скрылся с места происшествия. Пока неизвестно, вернулся ли он на российский корабль, с которого был запущен или упал в море.
«Шарль де Голль» является крупнейшим в мире неамериканским атомным авианосцем длиной более 260 метров. Корабль способен перевозить тысячи военнослужащих и до 30 истребителей.
В настоящее время авианосец пришвартован в порту Мальмё, где участвует в стратегических учениях.
Ранее сообщалось, что Франция развернула 12 500 военнослужащих в рамках трехмесячных учений, разработанных для подготовки к высокоинтенсивным боевым действиям в Европе.
