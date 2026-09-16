Российский дрон с 4 кг взрывчатки обнаружили на пляже в Польше: что известно об инциденте

Атака российского дрона / © ТСН.ua

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В море возле польского прибрежного села Русиново, недалеко от Ярославца в Западно-Поморском воеводстве, обнаружили российский беспилотник с боевой частью. По предварительным выводам польских следователей, речь идет о дроне типа «Гербера-2», который производится и используется Россией.

Об этом сообщило польское издание RMF24 со ссылкой на прокуратуру и PAP.

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Заместитель окружного прокурора по военным делам Окружной прокуратуры в Познани полковник Бартош Оконевский заявил, что внутри беспилотника обнаружили осколочно-фугасный боевой модуль с взрывателем.

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По его словам, специалистам удалось безопасно отделить боевую часть от самого летательного аппарата. Из соображений безопасности её сразу обезвредили на пляже — взрыв был произведён контролируемо во вторник вечером. Масса взрывного заряда составляла около 4 кг.

Дрон дрейфовал по Балтийскому морю

Как сообщил прокурор, беспилотник обнаружили ещё в понедельник. Он дрейфовал по поверхности Балтийского моря в районе Ярославца, после чего за ним следил корабль Военно-морских сил Польши.

Около 11:00 море вынесло аппарат на пляж недалеко от Русинова. После этого к работе были привлечены прокуроры, военные и полицейские саперы, представители Военной жандармерии, Службы военной контрразведки и пожарной охраны.

Сначала польские службы провели проверку, чтобы установить, представляет ли найденный аппарат опасность. Прежде всего специалисты исключили химическую, радиологическую и биологическую угрозу.

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После обезвреживания боевой части сам дрон забрали военные. Аппарат без боеголовки перевезли на военную территорию, где его должны тщательно изучить в лабораторных условиях.

Польша прокладывает маршрут беспилотника

По предварительным данным польской прокуратуры, обнаруженный аппарат представляет собой «Герберу-2», которую производит и использует Российская Федерация. В то же время окончательная идентификация и установление обстоятельств появления дрона на польском побережье ещё продолжаются.

«Дальнейшие действия будут направлены на установление, в частности, того, откуда этот летательный аппарат взлетел и куда должен был долететь», — заявил Оконевский.

Прокуратура также выясняет обстоятельства незаконного пересечения государственной границы летательным аппаратом. Следствие предварительно квалифицирует дело, в частности, как причинение события, которое могло угрожать жизни или здоровью многих людей либо имуществу в крупных размерах в результате взрыва взрывчатых веществ.

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При этом польские следователи пока не устанавливают, зафиксировали ли польские радары этот беспилотник над побережьем, а также был ли он вообще обнаружен радиолокационными системами.

Дрон пролетал над Литвой?

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш связал этот инцидент с событиями в соседней Литве. По его словам, дрон, обнаруженный возле Русинова, мог ранее находиться в литовском воздушном пространстве.

Согласно версии, которую польская сторона в настоящее время проверяет, беспилотник мог пролететь над Литвой в воскресенье. Там его искали и пытались обезвредить. После этого он, по словам Косиняка-Камыша, мог пересечь литовскую границу в районе Калининградской области и продолжить движение над Балтийским морем.

Польский министр подчеркнул, что Варшава и Вильнюс будут совместно устанавливать маршрут летательного аппарата и обстоятельства его падения в Балтийское море.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочок призвал жителей приграничных районов быть готовыми к возможной воздушной угрозе. Он подчеркнул, что российские удары по объектам в нескольких километрах от польской границы существенно повышают риски и для самой Польши.

В то же время Польша начала укреплять инфраструктуру на границе с Украиной после российских ударов, нанесённых всего в нескольких километрах от польской территории. Военные уже сооружают дополнительные укрепления, наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска.

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