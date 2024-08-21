Российский дрон снова залетел в Беларусь – мониторинговые каналы

Беспилотник вошел в белорусское воздушное пространство со стороны Черниговской области.

Во время атаки по Украине в ночь на 21 августа один из российских беспилотников Shahed-136 пересек воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщили украинские мониторинговые телеграм-каналы.

По сообщению monitor, около 8:40 один из российских дронов-камикадзе зашел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области.

"Снова 1х БПЛА зашел в Беларусь с Черниговщины", — сообщили в телеграм-канале.

Дальше беспилотник продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы.

"Шахед летит по территории Беларуси, вдоль границы", – сообщил телеграм-канал "єРадар | Повітряна тривога".

Напомним, ночью и утром 21 августа россияне массированно атаковали Украину беспилотниками. В разных уголках страны работала ПВО и раздавались взрывы.

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