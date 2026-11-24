Польские истребители / © PAP

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Польша привела в действие необходимые силы и средства противовоздушной обороны из-за российских ударов по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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В командовании уточнили, что соответствующие подразделения активировали через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента. Решение было принято в ответ на применение Российской Федерацией средств воздушного нападения для ударов по целям на украинской территории.

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Польские военные подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер. Их цель — обеспечить безопасность и защиту воздушного пространства страны, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, которые находятся под угрозой.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши продолжает смотреть за развитием ситуации. Подчиненные ему силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

В то же время, в сети сообщают, что по меньшей мере один беспилотник залетал на территорию Польши на расстояние до 70 километров, после чего вернулся на территорию Украины. Польская авиация наблюдала за его передвижением, но не пыталась сбить его.

Ранее сообщалось, что НАТО может перебросить новые силы в Польшу после падения российских ракет на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.

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Мы ранее информировали, что во время массированного обстрела Украины три российских ракеты упали на территории Польши.

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