Российский дрон упал на территории Молдовы: что известно об инциденте (фото)

Российский дрон в Молдове

В субботу, 17 января, в Молдове обнаружили новый российский беспилотник Gerbera, который упал на берегу пруда.

Об этом сообщает издание RFI со ссылкой на молдавскую полицию.

Об опасной находке сообщил местный охотник, который заметил беспилотник на въезде в село Нукерень Теленештьского района, что в центральной части страны, достаточно далеко от украинской границы.

Район опасной находки был немедленно изолирован, а специалисты из отдела взрывчатых веществ исследовали объект.

По информации полиции, летательный аппарат длиной 2,5 метра относится к модели Gerbera и аналогичен дронам, которые ранее уже фиксировались на территории Республики Молдова.

Во время проверки было установлено, что дрон не содержал взрывчатых веществ и не представлял угрозы для населения.

Правоохранители уточняют, что ситуация находится под контролем, а угрозы безопасности граждан не зафиксировано.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны, а также агрессивную войну России против Украины, которая ставит под угрозу безопасность граждан соседней страны.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любой беспилотник, который попадает в воздушное пространство или на территорию страны, представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету государства.

«Республика Молдова осуждает такие нарушения, осуждает войну агрессии Российской Федерации против Украины, которая также ставит под угрозу безопасность наших граждан. Учитывая эти риски, Республика Молдова будет продолжать инвестировать в мир и безопасность, чтобы обеспечить защиту страны и безопасность своих граждан», — говорится в сообщении МИД.

Ранее, в начале декабря в селе Пепень Синжерейского района на севере Молдовы местный житель нашел в поле российский беспилотник, разобрал его двигатель и привез его в село на прицепе мотокультиватора.

А в конце ноября шесть дронов незаконно пролетели над воздушным пространством Молдовы, и один из них упал на дом охранника во Флорештском районе на севере страны.

Напомним, в связи с последним инцидентом в МИД Молдовы вызвали посла РФ по особым поручениям. Дрон с рашистским символом «Z» встретил дипломата государства-агрессора на лестнице правительственного здания.