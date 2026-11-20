Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы / © Getty Images

Реклама

Ночью во время массированной комбинированной атаки по территории Украины в Молдову залетел беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Реклама

«В контексте массированных атак Российской Федерации на Украину Центр воздушных операций Национальной армии сообщает о несанкционированном пролете в национальном воздушном пространстве 20 ноября в 01:19», — говорится в заявлении.

Реклама

Беспилотный летающий объект вошел в воздушное пространство со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области Украины в направлении населенного пункта Арионешть Дондушенского района Республики Молдова.

Впоследствии в 01:28 воздушный объект покинул национальное воздушное пространство.

Напомним, утром Россия массированно ударила по западным областям Украины.

Польские военные писали о возможном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторы писали о залете крылатой ракеты РФ на территорию страны, в Люблине объявляли тревогу.

Реклама

Местные жители слышали взрыв, а камеры наблюдения вблизи Хмелека зафиксировали вспышку около 6:30–6:35 утра.

В то же время спикер DORSZ подполковник Яцек Горышевский сообщил RMF FM, что расследуются два инцидента. В частности, один из этих объектов упал на землю вблизи Рудника над Сяном в Нисском уезде Подкарпатского воеводства. Туда направили пожарных.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий подтвердил информацию военных о падении объектов (в Белгорайском уезде Люблинского воеводства) во время массовой утренней атаки России на Украину 20 ноября 2026 года.

Новости партнеров

Новости партнеров