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Российский дрон залетел в еще одну страну — что известно
Российский беспилотник залетел в Молдову во время массированной атаки РФ на Украину.
Ночью во время массированной комбинированной атаки по территории Украины в Молдову залетел беспилотник.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В контексте массированных атак Российской Федерации на Украину Центр воздушных операций Национальной армии сообщает о несанкционированном пролете в национальном воздушном пространстве 20 ноября в 01:19», — говорится в заявлении.
Беспилотный летающий объект вошел в воздушное пространство со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области Украины в направлении населенного пункта Арионешть Дондушенского района Республики Молдова.
Впоследствии в 01:28 воздушный объект покинул национальное воздушное пространство.
Напомним, утром Россия массированно ударила по западным областям Украины.
Польские военные писали о возможном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторы писали о залете крылатой ракеты РФ на территорию страны, в Люблине объявляли тревогу.
Местные жители слышали взрыв, а камеры наблюдения вблизи Хмелека зафиксировали вспышку около 6:30–6:35 утра.
В то же время спикер DORSZ подполковник Яцек Горышевский сообщил RMF FM, что расследуются два инцидента. В частности, один из этих объектов упал на землю вблизи Рудника над Сяном в Нисском уезде Подкарпатского воеводства. Туда направили пожарных.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий подтвердил информацию военных о падении объектов (в Белгорайском уезде Люблинского воеводства) во время массовой утренней атаки России на Украину 20 ноября 2026 года.