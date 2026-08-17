Российский дрон залетел в Молдову: Санду сделала тревожное заявление

Моя Санда / © Associated Press

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Президент Молдовы Мая Санду заявила, что часть российских беспилотников попадает в воздушное пространство страны случайно, однако некоторые из них, по ее мнению, направляют туда намеренно.

Об этом она сказала в эфире Teleradio Moldova 17 августа, комментируя нарушение воздушного пространства страны.

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«Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие – потому что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона. Я видела такие случаи и в Румынии, и в Польше», – заявила Санду.

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По ее словам, траектория полета в отдельных случаях позволяет предположить, оказался ли беспилотник над территорией другой страны случайно или был направлен туда намеренно.

Президент подчеркнула, что независимо от причин такие инциденты представляют опасность для людей и являются нарушением суверенитета государств.

Ответственность за них Санду возложила на Россию, ведущую войну против Украины.

В то же время, она отметила, что дипломатические шаги, в частности ноты протеста или возможное выслание российского посла Олега Озерова, сами по себе не остановят подобные нарушения.

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По мнению Санду, самый эффективный способ снизить угрозу — продолжать поддерживать Украину.

«Самое важное, что можно сделать, чтобы остановить эти дроны и в Республике Молдова, и в Украине, и везде — это помочь Украине и обеспечить, чтобы Украина победила в этой войне», — заявила она.

Российская «Бандероль» залетела в Молдову

Ранее, 17 августа, Воздушные силы ВСУ сообщили, что из Одесской области в направлении Молдовы двигалась российская воздушная цель типа «Бандероль», пересекшая государственную границу Украины.

Впоследствии в Молдове сообщили о взрыве вблизи села Талмаза в районе Штефан-Водэ — примерно в трех километрах от населенного пункта.

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По информации местной полиции, после падения летательного аппарата возник пожар. Территорию оцепили, возгорания потушили, пострадавших не было.

Ранее в оборонном ведомстве Молдовы также заявляли, что нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками представляют угрозу гражданскому населению.

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