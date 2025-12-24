- Дата публикации
Российский Ефремов ночью атаковали неизвестные БпЛА: куда попали
Жителям Ефремова Тульской области РФ ночью было неспокойно
В городе Ефремов в Тульской области РФ ночью 24 декабря фиксировали взрывы. Предварительно атакован завод синтетического каучука.
Об этом пишет Exilenova+.
На объекте спутники NASA FIRMS фиксируют пожар.
Как известно, ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» является крупным производителем синтетических полимеров и выпускает следующие основные виды продукции:
высокомолекулярный полиизобутилен;
низкомолекулярный полиизобутилен;
полиизобутиленовые загущающие присадки и т.п.
Жители города публикуют кадры пожара на территории предприятия.
Детали поражения и последствия устанавливаются.
Ранее «хлопок» посетил Нижний Новгород РФ . Фиксировали серию взрывов. Впоследствии загорелся корабль «Борской судоремонтной компании».
Появились кадры с места происшествия.
«В Нижнем Новгороде загорелся кран/баржа во время работ. Ни дня без пожаров в России», — говорится в сообщении.