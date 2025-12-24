ТСН в социальных сетях

Мир
277
1 мин

Российский Ефремов ночью атаковали неизвестные БпЛА: куда попали

Жителям Ефремова Тульской области РФ ночью было неспокойно

Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В городе Ефремов в Тульской области РФ ночью 24 декабря фиксировали взрывы. Предварительно атакован завод синтетического каучука.

Об этом пишет Exilenova+.

На объекте спутники NASA FIRMS фиксируют пожар.

Как известно, ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» является крупным производителем синтетических полимеров и выпускает следующие основные виды продукции:

  • высокомолекулярный полиизобутилен;

  • низкомолекулярный полиизобутилен;

  • полиизобутиленовые загущающие присадки и т.п.

Жители города публикуют кадры пожара на территории предприятия.

Детали поражения и последствия устанавливаются.

Ранее «хлопок» посетил Нижний Новгород РФ . Фиксировали серию взрывов. Впоследствии загорелся корабль «Борской судоремонтной компании».

Появились кадры с места происшествия.

«В Нижнем Новгороде загорелся кран/баржа во время работ. Ни дня без пожаров в России», — говорится в сообщении.

277
