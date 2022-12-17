Российский "эксперт" предложил выход из нефтяного кризиса в РФ: разбомбить еще одну соседнюю страну (видео)

Ракетные удары по нефтяной отрасли Азербайджана, по мнению российского доктора политических наук, приведут к росту цен на углеводороды.

В ответ на нефтяное эмбарго и установку потолка для цен на российскую нефть ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений, доктор политических наук Михаил Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану. По его мнению, таким образом можно остановить поставки азербайджанской нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

Фрагмент этого комментария "эксперта" на одном из пропагандистских каналов РФ опубликован на видео-хостинге YouTube.

Совершенно невозмутимо доктор политических наук озвучил способ устранения конкурентов на рынке нефти с помощью российских ракет.

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"Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это значительно повысит цены на нефть. Надо наносить удары по их нефтедобыче и энергосистеме" — предложил он.

Кроме того, Михаил Александров обвинил Азербайджан в "провокации" российских миротворцев, имея в виду нерешенный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Удар по азербайджанской энергосистеме, по его словам, решит и эту проблему.

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