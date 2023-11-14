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Российский "эксперт" в прямом эфире признался, что России нечего предложить Украине, кроме нищеты

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Российский "эксперт" в прямом эфире признался, что России нечего предложить Украине, кроме нищеты

Российская пропаганда / Фото: Associated Press

Российская пропаганда "прокололась" в прямом эфире. Один из экспертов по телевидению РФ заявил, что Россия не может конкурировать с ЕС и НАТО в вопросе пользы для Украины.

"Эксперт" из РФ в эфире российского канала признал, что Россия ничего не может предложить украинцам в противовес ЕС.

Фрагмент программы на российском телевидении показал журналист Денис Казанский.

"Российский эксперт в эфире федерального канала НТВ признал, что Россия ничего не может предложить украинцам, кроме нищеты и международной изоляции. И что Запад в глазах любого нормального человека выглядит намного привлекательнее РФ", — подписал видео журналист.

Так, в телепрограмме один из россиян-экспертов заявил, что единственное, что РФ ничего не может дать Украине кроме закрытых границ и мизерных выплат. Он добавил, что в Европе живут миллионы украинцев, к которым "даже нельзя будет поехать в гости".

Напомним, россияне установили комплекс ПВО прямо на пляже в Сочи. Недалеко от этого места расположена резиденция президента России Владимира Путина.

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Дата публикации
Просмотры
925
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