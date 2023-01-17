Российский "фюрер" Путин "засветился" в списке участников встречи G20 в Нью-Дели

В списке также – американский президент Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Британии Риши Сунак и другие лидеры цивилизованных стран.

Российский президент-диктатор Владимир Путин, по чьим приказам оккупанты убивают украинцев и уничтожают нашу страну, был замечен в списке саммита G20 в Нью-Дели (Индия).

Об этом сообщила прессслужба "Большой двадцатки", опубликовав участников и приглашенных гостей саммита.

Саммит станет кульминацией всех процессов и встреч G20, которые проводятся в течение года с участием министров, чиновников и гражданского общества. В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, которая отмечает приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным во время соответствующих встреч министров и рабочих групп", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что саммит G20 состоится 9-10 сентября 2023 г. в Нью-Дели. Это будет 18-я встреча глав государств и правительств.

В списке – лидеры цивилизованных стран. В частности, американский президент Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Британии Риши Сунак, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Евросовета Шарлт Мишель.

Путин – серьезно больной

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ Путин болен раком, ему уже нечего терять, поэтому это может быть одной из причин предстоящего объявления новой мобилизации в РФ, которая ожидается в январе-феврале.

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что у Путина плохо со здоровьем и что его осталось недолго.

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний — рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

О том, что президент России Владимир Путин серьезно болен, сообщает публицист и политолог Михаил Шейтельман. По его словам, многочисленные слухи о его плохом состоянии здоровья подтверждаются внешним видом Путина на телеэкранах.

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