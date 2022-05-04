Российский генерал наградил сына за "успехи" в Черниговской области, где оккупанты потерпели поражение и попали в плен

Российский генерал наградил сына за "успехи" в Черниговской области, где оккупанты потерпели поражение и попали в плен

Командующий российским Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов. Это несмотря на то, что тогда уже было известно – наступление оказалось неудачным, а часть танкового полка попала в украинский плен.

В день выхода на российском пропагандистском телеканале "Звезда" сюжет о награждении Лапина российская армия уже отступала с Черниговского и Киевского направлений.

Об этом пишет российская служба BBC.

Из телефонных перехватов СБУ и рассказов российских оккупантов было известно о плохом состоянии техники РФ, недостаточном снабжении армии и потерях при наступлении на Киевском и Черниговском направлениях в первые дни войны.

Автор сюжета рассказывает, что орден Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством", медаль Жукова командующий войсками Центрального военного округа вручил военнослужащим, которые "проявили мужество и героизм при освобождении населенных пунктов Черниговской области".

Однако никаких успехов в этом направлении российская армия не добилась. В тот же день после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ объявила об отступлении от Киевского и Черниговского направлений.

По информации издания, в российской армии есть подполковник Денис Александрович Лапин. Журналисты выяснили, что этот 36-летний подполковник – сын генерала Александра Лапина. Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, входящим в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Это военная часть №58198. Украинская разведка называл в 1-й танковый полк среди тех частей, которые участвуют во вторжении.

Родственники российских военных, проходивших службу в этой части, ознакомившись со скриншотами сюжета телеканала "Звезда", подтвердили журналистам, что генерал Лапин награждает именно подполковника Лапина.

Между тем, в марте в украинском плену оказался капитан Расим Тагиев вместе с еще рядом российских военных, который ехал в 2021 году во время парада по Красной площади. В опубликованном 13 марта видео украинских силовиков Тагиев рассказывает, что в части 58198 служит командиром роты. Своим командиром он называет подполковника Дениса Лапина. Уже в плену Тагиев рассказал, что 24 февраля он во главе колонны примерно из 30 танков пересек российско-украинскую границу.

Расим Тагиев

По словам пленного, вплоть до границы с Украиной российское командование утверждало военнослужащим, что речь идет исключительно об учениях. Когда танки пересекли границу, связь с командованием исчезла, и танкисты поняли, что оказались на войне.

Российской службе BBC известны по меньшей мере три случая, когда военнослужащие 1-го танкового полка после начала вторжения на территорию Украины пропали там без вести. Их нет ни в списках погибших, ни в списках раненых.

Напомним, 4 мая СБУ показала видео допроса российского оккупанта, признавшегося в убийстве гражданского населения Украины.

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

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