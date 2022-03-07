Российский генерал, руководящий бомбардировкой Украины, давил танками людей во время путча ГКЧП

Главнокомандующий ПКС РФ Сергей Суровикин в 1991 году выполнял приказы путчистов, пытавшихся сохранить Советский Союз.
Главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина — Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.
Об этом сообщает Insider.
Издание напоминает стремительный карьерный взлет Суровыкина и интересные факты из его биографии. В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.
Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.
В 1995 году майор Суровикин был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении сразу нескольких преступлений — в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Хотя эти статьи предусматривали до 8 лет лишения свободы, но приговор оказался мягким и совершенно гуманным: один год лишения свободы условно.
В 2014 году Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа в Ростовской области, откуда руководил отправлением на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.
В ноябре 2017 года он назначен главкомом ПКС РФ.
8 декабря 2017 года Суровикину присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии".
В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическим силам Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.