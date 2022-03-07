Российский генерал, руководящий бомбардировкой Украины, давил танками людей во время путча ГКЧП

Главнокомандующий ПКС РФ Сергей Суровикин в 1991 году выполнял приказы путчистов, пытавшихся сохранить Советский Союз.

Главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина — Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.

Об этом сообщает Insider.

Издание напоминает стремительный карьерный взлет Суровыкина и интересные факты из его биографии. В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году майор Суровикин был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении сразу нескольких преступлений — в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Хотя эти статьи предусматривали до 8 лет лишения свободы, но приговор оказался мягким и совершенно гуманным: один год лишения свободы условно.

В 2014 году Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа в Ростовской области, откуда руководил отправлением на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

В ноябре 2017 года он назначен главкомом ПКС РФ.

8 декабря 2017 года Суровикину присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии".

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическим силам Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.