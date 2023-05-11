Российский генерал заявил, что Украина якобы собиралась ударить по Красной площади во время парада 9 мая

В России придумали очередной фейк, что во время парада в Москве 9 мая Украина якобы атаковала Красную площадь сотней дронов.

В РФ утверждают, что 9 мая Украина "пыталась атаковать" московскую Красную площадь и якобы выпустила около 100 беспилотников.

Об этом заявил российский генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Он утверждает, что часть беспилотников якобы "уничтожили", а часть — "обезвредили, посадили".

"В этот день было около 100 атак беспилотников, применявшихся как с территории Украины, так и с территории Московской области, с надеждой на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то вред..." — заявил русский генерал.

По его словам, "практически все атаки были предотвращены". Липовый добавил, что якобы украинские дроны "обезвредили" на территории Воронежа, Калужской и Курской области, а некоторые беспилотники "сбили" в Белгородской области.

Напомним, в украинской разведке убеждены, что Кремль пытался обеспечить на Красной площади так называемый живой щит из лидеров стран, прибывших на парад 9 мая.

Читайте также: