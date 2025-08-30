Российский Генштаб "засветил" карту со странной линией фронта: фото

Отчет главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова / © скриншот с видео

Во время публичного отчета главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ходе развязанной Кремлем войны в Украине ни стене была карта боевых действий со странной линией фронта.

На это обратил внимание OSINT-исследователь на платформе Х под псевдонимом D’Mithridates.

Конфигурация линии соприкосновения на карте российского Генштаба существенно отличается от реальности.

Ее сравнение с картой мониторингового проекта DeepState выявило, что россияне обозначают как территорию своего полного контроля не только так называемую «серую зону» (территорию, которая не контролируется полностью ни одной из сторон, или где недавно шли бои), но даже ту территорию, где хотя бы раз удалось засветиться российским ДРГ или смертникам-«знаменосцам».

Карта Генштаба ВС РФ

Карта проекта DeepState

В частности, на карте Генштаба ВС РФ под российским контролем обозначены южные окраины Покровска, куда в июле удалось заскочить нескольким десяткам российских диверсантов — впоследствии они были либо убиты, либо попали в плен.

Также карта показывает контроль РФ над всей зоной российского прорыва в направлении Доброполья и даже над территорией вне ее, хотя известно, что это вклинение было частично срезано Силами обороны с большими потерями для россиян.

«Похоже, что для Генерального штаба [ВС РФ], где бы ни был замечен российский солдат, там заявлен контроль Россией», — пишет D’Mithridates.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что россияне монтируют фейковые видео захвата территорий Украины войсками, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Ради постановочных кадров российских солдат с флагами РФ посылают на самоубийственные акции в населенные пункты, которые контролируют украинские войска.

Напомним, 30 августа спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов сообщил, что украинские подразделения взяли в окружение российских оккупантов, которые пытались прорваться в направлении Доброполья Донецкой области.