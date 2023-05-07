Россию охватили масштабные пожары: взрывается пророх, эвакуируют целые деревни (фото, видео)

В РФ из-за масштабных пожаров сгорело два состава с порохом.

В Свердловской области России из-за лесных пожаров сгорели два склада с порохом.

Об этом информирует издание Медуза.

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В ряде регионов Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По состоянию на 7 мая в области зафиксировано 55 пожаров общей площадью 35 тысяч гектаров. Пока власти удалось локализовать 14 пожаров на площади в 1490 гектаров.

Вечером 6 мая в поселке Первомайский лесной пожар перекинулся на склады с прахом, принадлежащие оружейной компании «Гефест-М». В результате сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Огонь угрожал еще 18 домам, где хранится взрывчатка.

Из-за угрозы пожара из Первомайского начали эвакуацию жителей. Всего из разных населенных пунктов вывезли более тысячи человек.

Город Асбест, рядом с которым зафиксированы четыре больших пожара на площади 7,2 тысячи гектаров, остался без водоснабжения и электричества из-за аварий на местных Водоканале и электростанции.

Масштабні пожежі в Росії

Многие населенные пункты в дыму от пожаров. Санитарные врачи посоветовали местным жителям не открывать окна дома и не выходить на улицу без масок и респираторов.

Масштабні пожежі в Росії

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с природными пожарами в регионе критической и обратился за федеральной помощью для борьбы с ними. Кроме сотрудников МЧС и Росгвардии, на борьбу с пожарами выехали четыре тысячи добровольцев и волонтеров, в том числе из других регионов.

Как сообщает ТАСС, школа и 20 домов горят в селе Юлдус Курганской области, проводится эвакуация, сообщили в экстренных службах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве возле академии ФСБ в воскресенье, 7 мая, разразился сильный пожар. В небо поднимают клубы черного дыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате мощного лесного пожара, бушующего в Свердловской области России, вспыхнули склады с порохом в поселке Первомайском. Население готовят к эвакуации.

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